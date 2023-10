Benzema: Darmanin retirera ses propos si le footballeur tweete sur l'assassinat de Dominique Bernard

Gérald Darmanin a affirmé jeudi soir sur BFMTV qu'il retirerait ses propos accusant Karim Benzema d'être "en lien notoire avec les Frères musulmans" si le Ballon d'or français "tweetait" pour "pleurer également" l'assassinat du professeur de français d'Arras par un jeune radicalisé.



Le ministre de l'Intérieur n'a pas donné d'élément précis pour étayer ses accusations concernant l'international de football français. Mais il a insisté sur le danger que représente à ses yeux "l'islam radical" et les "Frères musulmans".



"Ne pas voir cela, c'est montrer aux Français que vous êtes naïfs. Arrêtons d'être naïfs! ", a-t-il dit aux journalistes de BFMTV.



"Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi, qu'il est capable dans quelques minutes de montrer devant 20 millions de personnes qui le suivent (sur X, anciennement Twitter, NDLR), qu'il pleure également la mort de ce professeur, je retirerai mes propos", a déclaré le ministre, pour qui l'international "tweete de manière sélective".



Lundi soir sur Cnews, Gérald Darmanin avait accusé le sportif de lien avec les Frères musulmans, une organisation islamiste radicale née en Egypte, après que celui-ci eut posté un message sur X adressant "toutes (ses) prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants".



Depuis, l'avocat du footballeur a annoncé son intention de déposer plainte contre le ministre et d'autres personnalités.