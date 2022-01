Benoît Sambou : « Les ziguinchorois ont choisi et nous respectons leur choix »

Benoit Sambou, adversaire malheureux de Ousmane Sonko aux élections locales, à Ziguinchor, a adressé aujourd'hui ses félicitations au candidat de Yewwi Askan Wi (Yaw), qui succède à Abdoulaye Baldé à la tête de la mairie de Ville.



« Les ziguinchorois ont choisi et nous respectons leur choix. Mes félicitations à monsieur Ousmane Sonko pour sa victoire. Nous lui souhaitons bonne chance », a dit le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Ce dernier qui « rend grâce à Dieu », reconnait avoir vécu des « moments intenses de fraternité et d’échanges avec les populations ». Benoit Sambou a tenu de remercier le président Macky Sall pour « la confiance et l’accompagnement ».