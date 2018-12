« Benno Bokk Yakaar est la conviction que la patrie prime sur les partis » (Macky Sall)

Prenant la parole au congrès d’investiture de ce samedi, le chef de l’Etat a, dans une belle accumulation, paré de vertus l’esprit d’entente sacrée, cette « expérience en actes », matérialisée par la coalition présidentielle qui résiste aux aléas de la vie politique depuis 2012. « Cette coalition exemplaire est la plus grande de l’histoire politique de notre pays », magnifiera le patron de l’Apr.



«Benno Bokk Yakaar, c’est la conscience que l’ère des échappées solitaires est définitivement révolue. Benno Bokk Yakaar est la conviction que la patrie prime sur les partis. Car ce qui est éternel est la nation sénégalaise édifiée par l’œuvre de chaque génération dans la longue marche, la longue et glorieuse histoire de notre pays. Benno Bokk Yakaar, c’est l’esprit du temps, parce que le temps est aux grands rassemblements, parce que le temps est à l’action, parce que surtout ce temps est le temps du Sénégal », laissa méditer le président Sall.



Ce dernier croit savoir que le Sénégal doit sa « stabilité politique et sa cohésion sociale » à cet esprit, qui postule de « sortir des champs étroits de l’intérêt partisan pour hisser notre pays, le Sénégal, au-dessus de tout ».



« Je suis disposé à accueillir tous les souffles nouveaux venus accentuer notre élan de victoire », dira-t-il, à l’endroit de ses nouveaux alliés.