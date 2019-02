Benno Bokk Yaakar Ouakam s’unie pour une réélection du Président Macky SALL au premier tour

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, par ailleurs Délégué régional s’est rendu ce mercredi 13 février 2019 au Village de Ouakam pour des visites de proximité auprès des dignitaires du Village.

Amadou BA s’est rendu à la mairie de Ouakam, où il a été accueilli par le maire de la Commune Samba Bathily DIALLO. Il a profité de ce moment de communion pour galvaniser les nombreux militants venus montrer leur engagement auprès du Chef de l’Etat, Candidat de Benno Bokk Yaakar, Macky SALL pour une victoire éclatante au soir du 24 Février.

Amadou BA a rappelé les instructions du Chef de parti APR qui a demandé aux militants de Benno Bokk Yaakar de la Commune de Ouakam de s’unir pour relever le défi de sa réélection.

Après la mairie, le Ministre Amadou BA et sa délégation composée du Ministre Zahra Iyane THIAM, du Député Diop SY, du Député Alioune Badara DIOUF, de DR Malick DIOP, Directeur Général ASEPEX, de Pape Maël DIOP, Directeur General des ADS, Momar GUEYE, Billé GASSAMA, Daouda GUEYE, tous responsables Benno Ouakam et de la Déléguée à la Sécurité Nationale Anta Sarr DIACKO qui a mobilisé ses militants à l’entrée de Ouakam, ont accompagné la délégation dans le village de Ouakam.

La délégation s’est également rendue chez l’Imam Ratib du Village, où elle a effectué la prière de Timis. Le Délégué régional a transmis les salutations du Chef de l’Etat à l’Imam et sollicité les prières pour une victoire éclatante. L’Imam a rappelé ce qui le lie au Chef de l’Etat et a prié pour une victoire.

Le ministre des Finances et sa délégation ont aussi rendu visite à Mohamed Naby GUEYE, Dignitaire et Responsable de la Mosquée de la divinité qui a prié pour une réélection du Président Macky SALL au premier tour. Il a dans son discours salué les nombreuses réalisations du Chef l’Etat dont la plus spectaculaire, est l’aéroport Blaise Diagne qui a permis au Sénégal de ne plus envier aucun pays du monde sur le plan des infrastructures.

Il a aussi rappelé ses relations avec la première Dame qui a toujours accompagné la communauté ‘’Lébou’’ en soutenant la Mosquée de la Divinité.

Chez le Djarraff, la délégation a eu droit à un accueil chaleureux. Le Djarraf a dans son discours salué l’unité des responsables Benno Bokk Yaakar. C’est la première fois, selon lui, que tous les responsables de Benno se retrouvent chez lui au même moment. Il a salué la libération des jeunes qui ont été incarcérés après les incidents du stade Demba DIOP.

Pris par l’émotion durant la prière, le Djarraff n’a pas pu contenir son émotion. Toutefois, il a pu terminer ses prières pour la réélection du Président Macky SALL au premier tour.