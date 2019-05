Belgique : Un jeune sénégalais de 10 ans porté disparu

Un jeune sénégalais de 10 ans répondant au nom de Fallou Badiane est porté disparu depuis lundi dernier à Bruxelles, la capitale du Belgique. L’alerte a été lancée par le parquet de la ville et la police fédérale après que le garçon interné à l’hôpital Reine Fabiola à Laeken, suite à une blessure à la jambe l’ait quitté et depuis reste introuvable. D’environ 1m 50, le jeune garçon est de corpulence mince avec les cheveux noirs courts, et les yeux marron selon les descriptions de la Police. Il s'exprime en français et en néerlandais et portait une veste ou pull bordeaux, un pantalon bleu et il avait un plâtre à son pied au moment de sa disparition...