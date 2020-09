Belgique : Un homme originaire du Sénégal et compagnon d'un célèbre avocat tué chez lui.

Un drame s’est produit ce vendredi à Liège, en Belgique. Un quadragénaire originaire du Sénégal répondant au nom de Mbaye Wade a été retrouvé mort à côté d’un lit au deuxième étage de l’habitation qu’il partageait avec son compagnon.



C’est ce dernier, avocat de son état qui est tombé sur l’innommable alors qu'il croyait son compagnon au travail. Me Pascal Rodeyns a appelé les secours. Des traces de couteau ont été remarquées à la gorge de la victime et à son thorax. Il a été aussi relevé des traces de lutte dans la chambre.



Cependant l’arme du crime n’est pas encore retrouvée. Autre découverte non moins importante, c’est le fait que le bourreau de Mbaye Wade n'ait commis aucune effraction.



Ce qui laisse croire qu’il serait entré dans la pièce avec l’assentiment de la victime. La police a ouvert une enquête pour élucider ce drame.



Huissier à la Province de Liège, Mbaye Wade et l’avocat Pascal Rodeyns avaient une relation amoureuse depuis une dizaine d’années.