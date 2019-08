Belgique : La Sénégalaise Binta Sagna retrouvée morte chez elle. 

Sénégalaise née en France, Binta Sagna avait été classée en 2017 parmi les leaders qui faisaient l’Afrique. Militante féministe, elle était la fondatrice et présidente de l’agence de Relations Publiques Média et Communication « La Sénégauloise » . Binta a été retrouvée, le corps sans vie, ce 06 août 2019, à son domicile à Bruxelles.

Ce drame vient rallonger la liste des braves filles et fils du Sénégal qui tombent hors de leur territoire.