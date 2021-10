Bel Air : l’effondrement d’un immeuble fait 6 morts et autant de blessés

Un immeuble à usage d’habitation de deux étages s’est effondré dans la nuit du vendredi 1er Octobre au Samedi à Rocade Fann Bel Air faisant six victimes dans les familles qui l'occupent et des blessés graves au même nombre. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 4 heures du matin pour leur faire part du drame. Ils ont procédé au déplacement des corps sans vie et à la prise en charge des personnes blessées. Ils ont aussi pour plus de sécurité décidé d’évacuer les maisons mitoyennes puisqu’elles présentaient aussi des risques d’effondrement.