Bécaye Mbaye sur BG2 - B52 : « La pression est dans le camp de Balla Gaye 2 »

Témoin de bon nombre de duels épiques au sein des arènes sénégalaises de lutte, le chroniqueur de lutte, El Hadj Bécaye M'baye a livré son analyse sur la revanche prévue entre Balla Gaye 2 et le B52 de Mbour. À en croire le doyen Bécaye, c'est à Balla Gaye 2 d'aller chercher la victoire et laver l'affront subi le 8 juin 2014. Ce qui lui fait dire que "la pression est dans le camp de Balla Gaye 2", qui non seulement doit relancer sa carrière qui stagne un peu, mais ne doit pas subir un autre revers contre Bombardier. En outre, il a souligné le fait que l'âge de la retraite fixé à 45 ans par le Cng soit beaucoup trop précoce. À titre d'exemple, Bombardier pourtant en pleine possession de ses moyens physiques, pourrait par la même occasion disputer son dernier combat...