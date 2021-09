Bébés échangés en Espagne : « une erreur humaine » pour les autorités sanitaires.

Une Espagnole de 19 ans réclame aujourd’hui trois millions d’euros après avoir découvert qu’elle a été échangée à la naissance. Une erreur qui coûte chère. La jeune femme vient de poursuivre en justice l’hôpital où elle est née. La raison ? Elle a découvert, quinze ans après les faits, qu’elle a été échangée à la naissance avec un autre bébé. C’est le journal La Rioja qui relate l’histoire. En 2002, deux petites filles en sous-poids naissent avec cinq heures d’intervalle à l’hôpital San Millan de Logroño, dans le nord de l’Espagne. Toutes deux placées au service de néonatologie pendant quelques jours, les fillettes sont ensuite remises à leurs parents. Seulement voilà, elles ont été échangées par mégarde et ne le savent pas encore.



Maria, comme elle souhaite être appelée dans l’article écrit par le journal « aufeminin », va en faire la découverte lors d’un conflit avec son père. Celui-ci refuse de payer la pension alimentaire à sa grand-mère qui l’élève depuis sa naissance et assure que ce n’est pas sa fille. Un test ADN va confirmer cette version. Maria décide alors de porter plainte pour réclamer justice.



« Ça ne se reproduira plus »



Aujourd’hui âgée de 19 ans, Maria demande plus de trois millions d’euros pour les préjudices subis. Mais les autorités sanitaires de sa région refusent de payer cette somme, se disant tout de même prêtes à lui verser 215.000 euros. La responsable régionale de la santé, Sara Alba, a fait savoir qu’une enquête a été réalisée et qu’il s’agissait « d’une erreur humaine ». « Nous n’avons pas pu déterminer qui était à l’origine de cette erreur, les systèmes informatiques de l’époque ne comportant pas autant de détails qu’aujourd’hui », a-t-elle indiqué lors d’une conférence de presse. Elle a également ajouté que cette « erreur humaine ne se reproduira plus » et que de toute façon, « ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui. »



L’avocat de Maria a précisé au journal que ses géniteurs biologiques se sont livrés à des tests ADN, mais que pour l’heure, les résultats ne sont pas encore connus...