Bébé mort dans une crèche : « Les circonstances de la mort restent confuses, nous réclamons justice » (Me Borso Pouye)

Sa constitution pour défendre les intérêts des parents du bébé décédé à la crèche la « Cigogne Bleue » vise à « réclamer justice pour la famille » et à « soutenir les parents », a expliqué Me Borso Pouye, avocate à la Cour.



Cette affaire est revenue sur le devant de l'actualité aujourd'hui après la décision des parents de « réclamer un procès » pour les responsables de la crèche « soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort de leur enfant. »



« Les circonstances de la mort restent confuses. Les parents de l'enfant sont profondément choqués par ce drame. Les parents seront édifiés par la justice. Nous réclamons justice pour les parents de l’enfant qui ont dénoncé une certaine négligence », a dit Me Borso Pouye dans un entretien téléphonique.