Bébé mort « carbonisé » à la Clinique de Madeleine : La version des faits donnée par la famille Yassine Saleh.

La Clinique de la Madeleine est au cœur de la polémique, la famille Yassine Saleh a déposé une plainte à la Police du Plateau pour réclamer Justice, après le décès de leur nouveau-né dans des conditions dramatiques. Né le 7 octobre à 10 heures 14 mn, le bébé serait mort « carbonisé » et « asphyxié ».



La maman du nouveau-né Karima Yassine, influenceuse de renom et très connue sur les réseaux sociaux, est complètement effondrée par les circonstances du décès de sa fille.



Son frère Majdi Yassine, a été le premier sur les lieux. Joint par Dakaractu, il a indiqué que les parents veulent que les responsabilités soient situées et que justice soit faite.



« Ce qui est constant pour nous c'est qu'il y' a eu une négligence manifeste de la clinique. J'ai vu le bébé. Il présentait des brûlures à divers endroits du corps. Nous détenons des photos », a confié le frère de Karima Yassine. Ce dernier explique que le bébé était bien portant à sa naissance.



« Le bébé avait le corps brûlé après sa mise sous les UVS, cela veut dire qu'il a été oublié là-bas », a-t-il ajouté.



À en croire Majdi Yassine, « aucune explication n'a été apportée sur ce drame ». « C’est irresponsable », selon lui.



Et de poursuivre : « La clinique devrait faire preuve de soutien et de sensibilité. C'est inadmissible. Le directeur de la clinique n'est pas venu s’enquérir de la situation. Il n’a pas présenté ses condoléances, ne s'est encore moins pas excusé auprès de la maman ».



Pour le sieur Majdi Yassine, une plainte a été adressée au commissariat du Plateau. La famille compte ainsi s'appuyer sur les résultats de l’autopsie pour tirer cette affaire au clair. « Il faut avoir le courage de situer les responsabilités et d'aller jusqu'au bout », a-t-il assuré...