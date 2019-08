Beach soccer : Les Lions héritent d'une poule C abordable au Jeux mondiaux de plage

Le tirage au sort a été clément avec les Lions du Beach soccer, pour les Jeux mondiaux de plage, prévus 11 au 16 octobre prochain, au Qatar. Champion d’Afrique en titre, le Sénégal affrontera l’Iran, le Paraguay et l’Ukraine, ses adversaires dans la poule C.



À l’issue du tirage au sort effectué ce mardi à Doha, l’équipe nationale a été reversée dans le même groupe que le Paraguay, pays hôte de la Coupe du monde du football de plage (21 novembre-1er décembre 2019).



Le Sénégal disputera deux matches amicaux de préparation contre l’Iran à Téhéran, les 19 et 21 septembre prochain, en perspective des Jeux mondiaux. L'enjeu sera de briller en amical et de maintenir la dynamique positive de ces derniers mois.