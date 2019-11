C'était déjà acquis suite à leur victoire contre le Brésil dominé (5-4) et contre le Nigéria (5-2). C’est désormais officiel, le Sénégal vient de remporter son premier tournoi « Copa Lagos ». Une consécration actée par le troisième succès des Sénégalais contre l'Angleterre ce dimanche (3-2) lors de la dernière journée de compétition.





Cette courte victoire suffit donc au bonheur de Ngalla Sylla qui continue de tenir son groupe d'une main de maître avec en ligne de mire la coupe du monde prévue du 21 novembre au 1 décembre 2019 au Paraguay.

Ce tournoi, selon lui constitue un véritable test pour les "Lions" qui ont pu se frotter à des top sélections de football de plage. « On a joué avec de grandes équipes de Beach soccer que sont le Nigéria, le Brésil et l'Angleterre. Il faut passer très vite à autre chose. Comme je vous l'ai dit, notre objectif est de rentrer dans le carré d'as lors du mondial. On va revenir à Dakar ce lundi, pour reprendre les entraînements mercredi prochain avant de rallier le Paraguay le 10 novembre ».



Pour ce mondial, le Sénégal sera dans le groupe C avec la Russie, la Biélorussie et les Emirates Arabe unis. À l'issue du tournoi, le mythique gardien de but sénégalais, Alseyni Ndiaye a été désigné meilleur gardien, alors que son coéquipier Lansana Diassy a été élu meilleur joueur de ce « Copa Lagos ».