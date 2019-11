Beach soccer / Copa Lagos : Les lions dominent le numéro 1 mondial en match d'ouverture (Sénégal 5-4 Brésil)

Le Sénégal a bien entamé son tournoi ce vendredi après-midi, au Nigeria (Copa Lagos.) Les " Lions " qui ont quitté Dakar mercredi dernier direction Lagos, ont pris le dessus sur la sélection brésilienne de Beach soccer (Actuelle numéro 1 mondial) battue 5 buts à 4. Une bonne entrée en matière, dans ce tournoi préparatif du mondial de football de plage prévu en fin novembre au Paraguay. Hamidou Barry, Jean Diatta, Mamour Diagne, Babacar Fall et le Capitaine Al Seyni Ndiaye ont respectivement marqué les buts sénégalais.



Pour le coach sénégalais, Ngalla Sylla qui s'est exprimé après ce match héroïque, tout s'est joué lors de l'entame de la partie : " Le Sénégal a fait une bonne entame face à cette grande équipe du Brésil qui n'a pas démérité. On a fait une bonne entame de match, on félicite les joueurs pour cette performance." Avec un deuxième match qui arrive dès ce samedi contre le Nigéria, le pays hôte, Ngalla préfère garder la sérénité et plutôt que de surfer sur l'euphorie de la victoire. " Le beach soccer va très vite donc on aura pas le temps de savourer, ce qui compte c'est de récupérer très vite et se concentrer sur le match demain. Les matches Sénégal - Nigéria restent des parties de grande envergure. Même si on a souvent gagné contre cette équipe du Nigeria, on ne les a jamais battus en Copa Lagos " a t'il souligné.



Dans l'autre rencontre, les Nigérians se sont facilement défaits des Anglais laminés sur le score de 7 à 3. Le Sénégal et le Nigéria seront en opposition ce samedi à partir de 19h15, pour un duel 100 % africain. Le Brésil et l'Angleterre joueront un peu plus tôt vers 18h, pour tenter de se relancer dans ce tournoi.