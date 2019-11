Beach soccer / Copa Lagos : Deuxième victoire d'affilée pour les "Lions" qui remportent le tournoi (Sénégal 5 - 2 Nigéria)

Et de deux victoires pour le Sénégal qui poursuit son sans-faute dans le tournoi " Copa Lagos " qui se déroule actuellement au Nigeria (1 au 3 novembre.) Les " Lions ", champions d'Afrique en titre, viennent de battre les " Super eagles " sur la marque de 5 buts à 2, un deuxième succès de rang pour les hommes de Ngalla Sylla qui avaient déjà battu les champions du monde, le Brésil (5-4) en match d'ouverture.



Un résultat suffisant pour remporter ce " Copa Lagos " que les sénégalais survolent imposant leur puissance offensive (10 buts en deux matches.) " Aujourd'hui le Sénégal a gagné ce tournoi, même s'il nous reste un match contre l'Angleterre ce dimanche. Nous terminerons à la première place qu'importe le résultat ", a précisé le sélectionneur sénégalais Ngala Sylla.



Ce dernier a également confié qu'il accordait beaucoup d'importance à ce dernier match contre les Anglais, un choc pour finir sur une bonne note : " C'est à nous de monter qu'on n'est pas premier par hasard, donc c'est à nous de jouer les matches à fond... Contre l'Angleterre ça sera très important de s'imposer, ça sera un match test pour nous, vu qu'on a deux équipes européennes dans notre poule, à savoir la Biélorussie et la Russie (Pour le mondial prévu du 21 novembre au 1 décembre au Paraguay.) " Une excellente manière de se préparer avant la grande compétition mondiale, explique le technicien, ancien joueur de la sélection nationale, qui compte briller en tant qu'entraîneur principal.



En outre, il n'a pas manqué de revenir sur les prestations de son groupe, au sortir de ce match qui était loin d'être gagné d'avance : " On a pris nos bonnes habitudes en marquant en premier, en Beach soccer c'est très important de marquer en premier. Il fallait jouer le deuxième tiers temps très dur, après on a pu creuser l'écart et aggraver le score. " Avec un enchaînement de trois matches en trois jours, le coach mise sur la récupération et le travail du staff médical pour garder l'effectif dans un état de forme optimal.



Les " Lions " comptabilisent déjà 6 points et un goal average particulier en leur faveur quel que soit le score du dernier match ce dimanche à 17h00 contre l'Angleterre...