Beach Soccer / Tournoi de Dubaï : Les Lions dans le groupe A avec le Portugal et l’Espagne…

Les Lions du Sénégal de Beach Soccer connaissent désormais leurs prochains adversaires dans le cadre du tournoi Intercontinental Beach Soccer Cup dont la 10e édition de 2021 est organisée par le Beach Soccer Worldwide à Dubaï. Il s’agit du Portugal, de l’Espagne et des Émirats Arabes Unis qui forment le groupe A.



À l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé ce mardi, la composition du groupe B a été également dévoilée avec des équipes telles que la Russie, l’Iran, le Japon et la Paraguay.



Classé 4ème de la dernière coupe du monde de football de sable, le Sénégal avait déjà croisé et battu (5-3) le Portugal il y a quelques semaines.



La compétition démarrera le 02 novembre prochain pour se terminer le 06 du même mois...