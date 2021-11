Beach Soccer / Tournoi International de Dubaï : Le Sénégal s'impose d'entrée devant le Portugal...

Comme il y a quelques mois lors de la coupe du monde de Beach soccer, les Lions ont une nouvelle fois battu le Portugal. Cette fois-ci, les hommes de Ngalla Sylla ont pris le meilleur sur les Portugais 7 à 4 lors du match d’ouverture du tournoi international de Dubaï.



Un succès qui porte le sceau du défenseur des Lions et petit frère du sélectionneur, Mamadou Sylla qui a signé un triplé. Le meilleur buteur de la dernière coupe du monde de football de plage, Raoul Mendy y est allé de son doublé en plus des buts de Ninou Diatta et Mamour Diagne.

Dans le groupe A, le Sénégal défiera l’Espagne lors de sa prochaine sortie avant de croiser les Émirats Arabes Unis pour clôturer la phase de poule de ce tournoi.