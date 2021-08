Beach Soccer / Remise de drapeau : Les Lions prêts à rugir au mondial Russe, la délégation rallie Moscou ce mercredi...

Le ministre des sports, Matar Bâ empêché, la cérémonie de remise du drapeau aux lions du Beach Soccer s’est déroulée ce mardi après-midi, au siège dudit ministère, sous la direction du ministre de l'habitat, Abdoulaye Sow et du président de la FSF, fraîchement réélu, Augustin Senghor. Auréolés de leur sixième titre de champion d'Afrique, les joueurs ont pu mesurer une nouvelle fois la portée de la mission qui les attend.



Remettant le drapeau national au capitaine des champions d'Afrique, Al Seyni Ndiaye, Abdoulaye Sow de les motiver davantage en ces termes : " Vous avez le potentiel et les atouts nécessaires pour marquer l’histoire du Beach Soccer à Moscou. Votre mission devrait continuer en Russie, vous ne devez pas faillir à votre destin. Vous avez l’opportunité à la face du monde, d’inscrire encore une fois votre parcours en lettre de marbre sur les livres du football mondial."



La coupe du monde se déroulera à Moscou (Russie) du 19 au 29 août 2021. Le Sénégal est logé dans la poule D, avec le tenant du titre, le Portugal, l'Uruguay et Oman.



Une série de matches de préparation est prévue par le coach Ngalla Sylla et son staff pour maximiser les chances de son équipe qui espère enfin atteindre le dernier carré, au mondial...