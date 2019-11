Beach Soccer / Préparation du mondial : Ngalla Sylla s’explique suite à la lourde défaite des « Lions » 6-1 contre le Paraguay..

Déjà au Paraguay pour les besoins de la coupe du monde de Beach soccer, l'équipe nationale du Sénégal a entamé sa préparation. C'est contre le pays hôte, le Paraguay, que les "Lions" ont joué hier et ont subi une lourde défaite 6-1 en amical.







Un revers qui serait anecdotique selon l'entraîneur sénégalais Ngalla Sylla. Invoquant le long voyage de la délégation et donc le manque de fraîcheur physique de ses hommes, le coach de dire « hier, on a eu un naufrage par rapport à l‘équipe. On n’a pas senti l’équipe. Ceci s’explique par différentes raisons. Déjà avec la fatigue, les joueurs n’ont pas complètement récupéré (Dakar – Dubaï 9h de vol, puis Dubaï – Brésil. Et, là-bas on a passé plus de 5h de temps dans l’aéroport avant de faire deux heures de vol pour rallier le Paraguay… On est arrivé à l’hôtel vers 4h du matin… » a-t-il livré en guise d'explication.







En outre, il a quand-même souligné les nombreuses fautes commises par son équipe : « les joueurs ont commis trop de fautes. Et dans le Beach soccer les coup-francs sont extrêmement importants. Sur l’ensemble des six buts qu’on a encaissés, les quatre viennent des balles arrêtées. Donc c’est à nous d’éviter ces erreurs. En plus de cela, il y’avait l’absence du capitaine Al Seyni Ndiaye, le gardien titulaire, qui était malade. En plus du forfait de Raul Mendy, on a joué avec 9 joueurs de champs et un gardien. »







Rien d'alarmant pour le Sénégal qui devrait se rassurer contre le Oman, lors de leur deuxième sortie en amical.







Ngalla Sylla a également déploré l'arbitrage qu'il a qualifié de "maison" : « Il y avait également un arbitrage maison. Mais, on ne se focalise pas sur ça… L’important c’était de voir le comportement des joueurs et de se focaliser sur notre prochain match amical contre le Oman »