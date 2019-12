Baye Mass, l'auteur de "Sante Yallah" se confie à Dakaractu : « C'est difficile de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de ses parents »

Passionné de musique, Baye Mass a très tôt embrassé cette activité culturelle. Âgé de 17 ans, il fait partie de ces talents qui fleurissent aux quatre coins du Sénégal. Chanteur à la voix suave, le natif de Thiaroye sur mer a repris bon nombre de tubes d'artistes sénégalais. En effet, sa voix a déjà enchanté plus d’un.



Auteur de la chanson "Sante yallah", Baye Mass a tenu, à travers ce tube, à rendre grâce à Dieu de même que ceux qui l'ont soutenu durant les moments difficiles. Les paroles de cette chanson ont aussitôt séduit le Public.

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, l'artiste est revenu sur sa vie, ses peines et tourments, sa carrière musicale et ses projets...