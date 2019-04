Bauma 2019 : Le patron de Global Logistique BTP, seul entrepreneur sénégalais invité au salon de Munich

Mr Amadou Diallo représentera son entreprise ( Global Logistique BTP) à la Bauma édition 2019, qui aura lieu du 08 au 14 avril à Munich.



Bauma est un salon professionnel international des machines de chantier, des machines pour matériaux de construction, des machines pour l'exploitation minière, des véhicules de chantier et des appareils de chantier, qui s'est établi comme salon leader de la branche.



Le salon est divisé en quatre zones : chantier, production de matériaux de construction, industrie minière avec extraction et traitement de matières premières, fournisseurs et services. Ces zones forment la base de la Bauma et représentent ainsi toute la chaîne de création de valeur et toute la chaîne des processus de la branche. Ici, des exposants nationaux et internationaux, ainsi que des leaders du marché et de la branche, montrent leurs derniers produits, appareils et machines et aussi la technique la plus innovante des secteurs des machines de chantier, des machines de l'exploitation minière, des machines de l'extraction de matières premières, des véhicules de chantier et des appareils de chantier. Elle est le moteur d'innovation et de succès, mais aussi la plaque tournante pour les entreprises internationales. C'est la raison pour laquelle, elle est également un salon d'information et de contact, lors duquel s'informent les experts de la branche de la construction du monde entier en l'état actuel de la technique.



En plus, la Bauma offre un accès aux marchés internationaux et représente un lieu de rencontre important de la branche, pour tous ceux qui veulent nouer des contacts intéressants et produire de nouvelles affaires.



À cet effet, Global Logistique qui a su développer une gamme de services étendue, depuis les travaux de génie civil, le terrassement jusqu'à la location d'engins BTP et la vente d'adjuvants dont elle est la représentante exclusive de " CHEMZY". Ainsi, Global Logistique va vendre les compétences du Sénégal à travers ce salon leader international des machines du bâtiment, de la construction, de l'équipement minier, de véhicules et d'équipements pour le bâtiment.



" Global Logistique BTP est une jeune entreprise spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Elle s'active aussi dans la location de matériels et d'engins BTP tels des malaxeurs, toupies, pompes à béton, Poclain, tracto-pelles, éleveurs télescopiques, bulldozers, camions bennes citernes d'eau, chargeurs, graders…



Global Logistique a participé à la mise en place de périmètres irrigués dans l'ile à Morphil, plus particulièrement à Cas-Cas, dans le département de Podor en partenariat avec Marco Sénégal, de l'autoroute Ila Touba, du centre International de conférence Abdou Diouf et bien d'autres ouvrages... ", a informé Mr Diallo.



Le natif de la ville de Mbossé (Kaoalck), prendra part à ce salon international qui réunira 3420 exposants ( 1346 allemands et 2074 internationaux) de 58 pays. Ils seront présents pendant 07 jours sur une surface de 605 000 m2 dans des halls et en plein air avec leurs derniers produits et innovations, en présence de 580 000 visiteurs professionnels et un grand public de 220 pays...