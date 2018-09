Battus par le Nigeria (89-61) : La qualification au Mondial 2019 est toujours probable pour les Lions du basket

L’équipe nationale masculine de basket s'est inclinée face au Nigeria (89-61) dimanche au tournoi de Lagos, qualificatif pour le Mondial 2019 en Chine. Cette défaite empêche les Lions de savourer sitôt une qualification pour la Coupe du Monde. Mais celle-ci est toujours probable.



Les Lions vont aborder la phase retour du second tour de qualification à partir de février 2019 avec un maximum de 16 points. Ils n’auront besoin que d'un succès en trois rencontres pour terminer au moins meilleur troisième et valider définitivement le billet pour la Chine à l’automne 2019.



Il resterait donc une possibilité pour composter leur billet pour la Chine.

Trois défaites, c’est grosso modo, le seul et unique scénario qui est susceptible de priver le Sénégal de la Coupe du monde Fiba 2019. Avec 19 points, même si la Côte d'Ivoire (13pts) parvenait à réaliser l'exploit, les hommes du coach "Adidas" seraient assurés pour autant de disputer la Coupe du monde. En février les Lions devront mettre toutes les chances de leur côté pour valider leur qualification...