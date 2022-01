Battue dans son bureau de vote : Zahra Iyane Thiam rafle cependant son centre de vote…

La commune de Sicap Liberté n’aura pas été épargnée par la razzia verte et rouge de « Yewwi Askan Wi ». La mairie devrait, à la proclamation des résultats officiels, tomber dans l’escarcelle de la coalition de l’opposition. Le ministre de microfinance et candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune aura cependant fait bonne figure.



Arrivée en tête dans son bureau de vote devant Yewwi Askan Wi d'après les résultats au centre social liberté 3, elle est cependant tombée dans son propre bureau de vote. Mais toujours dans ce centre après cumul des résultats, sur les 1044 suffrages valablement exprimés, BBY a obtenu 308 devant YAW (306) et GSB ( 290).



Même si, elle a perdu dans certains bureaux de vote comme le centre de Demba Diop, la candidate de Benno Bokk Yakaar est sortie avec brio devant les autres coalitions.