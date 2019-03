Battu lourdement par Arsenal, Rennes éliminé de la Ligue Europa

Il n'y aura donc aucun club français, cette saison, en quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Fantastique vainqueur d'Arsenal (3-1) à l'aller, Rennes a finalement été éliminé en 8es de finale de la Ligue Europa par les Gunners (0-3). Et les Rennais peuvent s'en vouloir. Débordés d'entrée, étouffés, sans agressivité - et intimidés ? -, les joueurs de Julien Stéphan ont tout gâché en l'espace de quinze minutes lors du retour.



Les Bretons avaient craqué dès la 4e minute au Roazhon Park, sur un but d'Iwobi. Ils n'ont tenu qu'une minute de plus, à l'Emirates Stadium, victimes de leur passivité et d'Aubameyang (0-1, 15e). Rebelote dix minutes plus tard, le Gabonais se muant cette fois en passeur décisif (voir ci-dessous). À l'image de Lyon la veille, le pensionnaire de L1 a semblé à côté de la plaque en début de rencontre, malgré les retours de suspension de Traoré et Niang, et s'est fait immédiatement punir.



L'ÉQUIPE