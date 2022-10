Bâtiment effondré à Kaolack : Le propriétaire de la boulangerie placé en garde à vue / Les dépouilles des victimes inhumées à Taïf.

Selon les derniers recoupements, le propriétaire de la boulangerie a été finalement mis aux arrêts et placé en garde à vue.



Hier après-midi, les dépouilles des 04 victimes dont le père de famille ont été inhumées à Taïf (Touba).



Dakaractu avait souligné hier que les deux causes incriminées suite à l'effondrement du bâtiment à Ocass, sont la faible dimension du fer à béton utilisé et l'existence de la boulangerie.



L'on nous apprend aussi qu'une délégation gouvernementale s'est rendue hier tard dans la nuit auprès de la famille des victimes...