Bâteau “Mercy Ships” à Dakar en Aôut 2019/ Plus de 3000 interventions prévues

À quelques jours de l’arrivée du bateau “Mercy Ships” au Port de Dakar, le Ministère de Santé et de l’Action Sociale a tenu une conférence de presse ce jour sous la présidence de son ministre, Mr Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que de Mme Kirstie Randall, Directrice de Mercy Ships/Sénégal ainsi que des acteurs, pour informer sur les différentes pathologies qui seront prises en charge sur une période de 10 mois (Août 2019-Mai 2020).



Le Bâteau “Mercy Ships” va prendre en charge les activités principales suivantes, entièrement gratuites pour la population : “Chirurgie maxillo faciale et ORL, gynécologie reconstructive, ophtalmologie, orthopédie, pédiatrie, plastique générale ; Formation, mentorat et renforcement des capacités des professionnels de la santé locaux dans les domaines cités précédemment; Soins dentaires et hygiène buccale; Formation de formateurs en agriculture organique.



Plus de 3.000 patients seront pris en charge, 75% des patients viendront des régions. “Toutes les régions seront au rendez-vous, dira le directeur de la lutte contre la maladie, le Dr Doucouré qui précisera que la sélection se fera en deux phases, au niveau des centres de référence des 77 districts sanitaires au Sénégal et tous les patients seront orientés au niveau de chaque région” dira t’il sachant que tous les soins seront gratuits tout comme l’hébergement et le transport. À rappeler que l’Ong internationale Mercy Ships est active dans l’aide humanitaire depuis 1978 par le biais de navires-hôpitaux. Depuis 1990, beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest ont pu bénéficier, une ou plusieurs fois, de l’aide de ces navires-hôpitaux. Plus récemment, ils ont mené des missions au Liberia, au Togo, au Bénin, en Sierra Leone, en Guinée Conakry, ainsi qu’au Congo Brazzaville.