Bataille électorale : Le Model lance « Pracmatic »...

La plateforme pour la réélection et l'accompagnement de Macky Sall s'est réunie cet après-midi au siège du Model pour son lancement. Conscient du rôle primordial que peut jouer le digital dans la conscience collective et son influence à travers les réseaux sociaux, le groupe composé d'ingénieurs et techniciens des TIC a pris l'initiative de mettre sur pied un cadre qui va contribuer grandement à la réélection du président Macky Sall par des stratégies et méthodes bien élaborées, axées essentiellement sur la communication digitale.



Selon le coordonnateur Mamadou Thiam, leur premier rôle sera d'organiser une campagne web, caractérisée par une présence massive et active dans les réseaux sociaux. Vu la floraison des "fakes news" et les calomnies à outrance sur le net, nous allons mettre en ligne un portail web dynamique pour servir de support aux Macky Boys, a t-il déclaré. Tout en affirmant que ces Macky Boys vont être le fer de lance de la campagne Yambb Yi. Comme des guêpes, ils auront pour tâche de défendre les réalisations mielleuses du président, mais ils auront aussi à placer leur dard sur les pourfendeurs de leur candidat.



Par ailleurs, il a remercié le président du Model Ibrahima Sall, premier allié du président Sall qui les a aidés en les dotant de moyens humains et matériels.



Conscient du fait que la tâche sera difficile, Pracmatic compte sur le soutien des membres de la mouvance présidentielle, notamment du chef de la grande coalition BBY, en l’occurrence Macky Sall...