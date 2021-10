Bataille de positionnement au sein de la majorité à Grand-Yoff : La coordination communale de BBY appelle à « l’esprit de solidarité autour de l’essentiel »

La déclaration du frère Cheikh Bakhoum, associant la coalition BBY à une quelconque déclaration politique, relève d’une démarche individuelle non concertée et non consensuelle et surtout, qui n’aura suscité que de la désapprobation de la part des responsables locaux des partis et mouvements membres de ladite coalition.



Dans un contexte de renforcement de la cohésion au sein de notre coalition et de fédération des forces politiques, l'on se serait davantage attendu au sens de la mesure. Ce manque de concertation est d'autant plus incompréhensible qu’au moment de cette déclaration, la majorité des leaders était en réunion de concertation pour la réception des candidatures.



C'est pourquoi, prenant la juste mesure des enjeux, nous leaders locaux de la coalition BBY de Grand Yoff, signataires de la présente déclaration :



1- Réaffirmons notre ancrage dans la coalition présidentielle et notre adhésion aux principes d’unité, de discipline et de solidarité tels que prescrits par les Autorités de Benoo.



2- Considérons la démarche consensuelle et la concertation comme des exigences incontournables dans la consolidation de l’unité et dans toute prise de décision politique de la coalition.



3- Estimons le devoir d’unité et de dépassement de tous les responsables comme des préalables forts à la dynamique électorale de la coalition BBY



4- Attirons l’attention sur les risques inhérents à tout investissement inadapté du champ politique pouvant altérer notre crédibilité et tiendrons pour seul responsable quiconque s’y attèlera volontairement.



5- Aussi, nous informons n'être associés à un quelconque de consultations citoyennes dans la commune et dénonçons avec énergie toute pratique ou tentative d'annihilation des efforts engagés depuis plusieurs mois par les responsables de la coalition dans le seul but de créer les conditions d’une dynamique unitaire forte.



6- Par ailleurs, nous appelons tous les leaders à exprimer librement leurs opinions certes, mais dans le respect.



7- Enfin, nous réitérons un appel à l’esprit de solidarité autour de l’essentiel, c’est-à-dire à la commune volonté de tous, à faire triompher la liste BBY au soir du 23 janvier 2022.



Dès lors, cessons de voir la politique autrement que par le petit bout des petites manœuvres et faisons de sorte que seule la conquête de la commune reste au cœur de nos actions.



Fait à Dakar le 8 octobre 2021