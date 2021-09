Les leaders de la coalition majoritaire qui se bataillent pour le contrôle de Dakar ne devraient pas compter sur le soutien de la coalition pour l'émergence dirigée par Me Ousmane Sèye. En effet, selon le président, leur coalition va soutenir le candidat du chef de l’État Macky Sall.



"Quels que soient les candidats qui seront choisis dans une localité ou autre, nous allons soutenir le candidat du président de la République Macky Sall. Et nous avons avons demander à tous les leaders membres de notre coalition d'accompagner les choix du chef de l’État", a renseigné Me Ousmane Sèye, le président de la coalition pour l'émergence.



L'enjeu majeur pour le politique c'est d'arriver à des consensus forts dans toutes les localités et faire de sorte que tout le monde travaille dans l'unité afin de pouvoir espérer gagner les locales, précisera encore Me Ousmane Sèye, lors d'une conférence de presse au terme de l'assemblée générale de la dite coalition tenue ce vendredi à Dakar...