Au lendemain de l'annonce de la fixation du kilogramme de l'arachide à 250 Fcfa (prix au producteur), nous avons tendu notre micro au président régional ( Kaolack) de la fédération nationale des organismes privés et stockeurs du Sénégal.



Selon El Hadj Bou Goumbala, cette décision est "raisonnable" d'autant plus que l'argent que les producteurs vont gagner, va largement contribuer à soulager les ménages notamment dans le monde rural.



À le croire toujours, c'est un grand pas vers la modernisation et l'organisation de ce secteur qui a été impacté l'année dernière par la concurrence. " Le Sénégal pourrait doubler sa production d'1 million 400 mille tonnes d'ici 2 à 3 ans, si l'on suit cette tendance à travers une bonne organisation comme les autorités l'ont annoncé. D'ailleurs, les agropoles permettront de diminuer ou de stopper graduellement l'exportation...", fait-il remarquer.