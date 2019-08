Basketball : Le malien Hamane Niang est le nouveau président de FIBA Monde

À 67 ans, Hamane Niang, succéde à Horatio Muratore à la présidence de la FIBA monde. Le malien a été élu pour un mandat de 4 ans (2019-2023) au cours du congrès de la FIBA en Chine.



Ancien président de la Fédération malienne de Basket, ancien ministre des sports du Mali, ancien président FIBA Afrique et ancien premier vice-président de la FIBA, Hamane Niang a été porté à la tête de l’institution par acclamation par les délégués de 156 associations nationales présentes au congrès en Chine, ce 29 Août 2019.





« Je tiens à sincèrement remercier les fédérations nationales pour la confiance qu’elles ont placée en moi aujourd’hui. C’est avec humilité que j’accepte cette responsabilité. Je promets de me vouer complètement à la FIBA tout au long de mon mandat et de servir les intérêts de notre sport adoré aux quatre coins du monde. Nous sommes l’instance dirigeante du basketball et nous devons continuer à endosser un rôle de leader dans le développement de notre sport. Ensemble, nous pouvons devenir la communauté sportive la plus populaire du monde », a déclaré le président de la FIBA, fraichement élu.