Basketball Féminin : " Malgré une victoire éclatante, ASCVD se projette déjà pour le prochain match contre Al Ahly" (Coach Moustapha Gaye)

L’ASC Ville de Dakar (ASCVD) continue de briller dans la Ligue africaine féminine de basketball après sa victoire en match décisif pour la qualification en quarts de finale. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Moustapha Gaye a partagé ses impressions sur la rencontre et les défis qui attendent son équipe.



Le coach a souligné que ce match représentait un tournant important pour l’ASCVD : « C'était un match de qualification, et il fallait absolument gagner pour être en quarts de finale. » Avec un public galvanisé et un avantage en taille, l’équipe a su dominer les moments cruciaux. Cependant, le coach Tapha Gaye n’a pas manqué de reconnaître les lacunes : « Il y a beaucoup à améliorer, notamment au niveau de la combativité et de l’agressivité. »



Face à un adversaire plus solide que lors des matchs précédents, l’ASCVD a misé sur une défense compacte et un jeu rapide. « Cette stratégie a payé, même si nous avons connu des moments creux. Nos joueuses doivent continuer à élever leur niveau pour rivaliser avec les meilleures équipes, comme Al Ahly », a-t-il ajouté.



Pour Moustapha Gaye, cette compétition représente une occasion d’apprentissage et de progression. « Le niveau de ce tournoi est très élevé, mais nous avons un bon socle pour construire. Chaque jour est une opportunité pour progresser. »



Avec des ambitions intactes et un collectif en progression, l’ASCVD se prépare à affronter des adversaires de taille, notamment Al Ahly qu’elle va rencontrer mardi prochain en troisième et dernière journée pour les matchs de poule.