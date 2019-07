Basketball : Dakar parmi les villes hôtes de la Ligue Africaine de Basket

Depuis quelques années, la NBA a lancé un projet de vulgarisation du Basketball sur le continent Africain. Dans cette logique, l’instance américaine en partenariat avec la FIBA Afrique va lancer dès janvier – mars 2020, la Ligue Africaine de Basket. 6 villes hôtes ont été choisies pour accueillir cette compétition, dont Dakar.





En effet, les noms des 6 villes et la formule de la compétition ont été rendus publics lors d’une cérémonie. Elle a été faite en présence du SG de FIBA Monde, du président de la BAL (Basketball African League) Gallo Fall, du secrétaire général de FIBA Afrique Alphonse Bilé et du président de la NBA Adam Silver.



Outre Dakar, le Caire, Casablanca, Tunis ou Monastir, Lagos et Kigali sont les autres villes qui vont accueillir les matches du tournoi. Les équipes des 6 villes sont directement qualifiées et un pays ne pourra pas présenter plus de deux équipes. 6 autres équipes vont rejoindre ce groupe à l’issue des éliminatoires.



«Nous avons toutes les garanties. Nous voulons bâtir un produit qui va être un modèle sur la scène mondiale. Les clubs qui vont participer à cette Ligue seront extrêmement bien organisés, bien préparés et bien fournis en talents » a déclaré Amadou Gallo Fall, vice-président de NBA Afrique.



Au final, les 12 équipes seront réparties en deux conférences. Toutes les équipes de la Ligue africaine de Basket vont jouer 5 matches en saison régulière. Les 3 premières de chaque conférence seront qualifiées pour le top 6. Cette étape va déterminer le final four (demi-finales) et ensuite la finale qui se jouera à Kigali (Rwanda) renseigne africatopsports.