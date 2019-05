Basketball Africa League : Amadou Gallo Fall nommé président.

L’annonce avait fait grand bruit lors du All-Star Game en février dernier lorsque la NBA, par la voix d’Adam Silver en personne, avait dévoilé le lancement d’une ligue composée de 12 équipes sur le continent africain, soit une grande première pour la NBA. Aujourd’hui, un pas de plus est franchi avec la nomination d’Amadou Gallo Fall comme président de la BAL.

Acteur reconnu du développement du basket sur le continent africain depuis vingt ans à travers la fondation Seed, le programme Basketball Without Boarders Africa, la NBA Academy Africa ouverte en 2017 ou encore l’instauration du NBA Africa game en Afrique du Sud depuis 2015, Amadou Gallo Fall va donc tenter de relever un nouveau challenge qui s’annonce passionnant, autant d’un point de vue sportif que logistique. « Les efforts d’Amadou pour développer le basket et les activités de la NBA à travers l’Afrique ont été extraordinaires et il est un choix idéal pour diriger la Basketball Africa League », a déclaré Mark Tatum, vice-commissionner de la NBa.

« Cette initiative historique améliorera non seulement le jeu en Afrique mais offrira également de nouvelles opportunités dans les médias, la technologie et les infrastructures sur le continent ». Amadou Gallo Fall a été récompensé à plusieurs reprises pour sa contribution à la croissance du basket et au développement de la jeunesse sur le continent africain. Il a notamment reçu le prix African Leaders 4 Change en 2017 et le prix Leadership sport business en 2018. Afin de se consacrer pleinement à sa nouvelle mission, il quittera ses anciennes fonctions de directeur général à NBA Afrique sous peu.

