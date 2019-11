Basket féminin / TQO Maputo : les « Lionnes » ratent les JO de Tokyo suite à leur défaite 56-49 contre le Mozambique

L'équipe nationale féminine de basketball ne participera pas au tournoi qualificatif olympique (TQO) prévu au mois de février prochain. Et par conséquent, elles ne verront pas les jeux olympiques de Tokyo 2020. Face aux Mozambicaines les Lionnes n'ont pas fait le poids ce dimanche, à Maputo où elles ont subi une défaite 56 à 49 en demi-finale. Un revers de plus pour les filles de Cheikh Sarr, après la défaite contre les D'Tigers du Nigeria en finale de l'Afrobakset féminin 2019. Le Nigeria et le Mozambique prendront part au TQO qui regroupera 16 sélections. Les 10 meilleures équipes rejoindront les USA et le Japon aux prochains Jeux olympiques en 2020.