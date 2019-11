Basket / actions humanitaires : Gorgui Sy Dieng remporte le prix NBA Cares community assist

Le joueur NBA des Timberwolves du Minnesota, Gorgui Sy Dieng, a remporté le prix NBA Cares Community Assist Award pour ses action humanitaires dans son pays d'origine, le Sénégal. La fondation caritative l'international Sénégalais, (Gorgui Dieng foundation) a été ainsi magnifiée. Avec cette collaboration entre l’association caritative "Matter" spécialisée dans le secteur de la santé et la fondation Gorgui Sy Dieng, une assistance médicale à pu être apportée à une frange de la société sénégalaise entre autres...



Le pivot sénégalais est bien connu pour sa générosité et son sens du patriotisme. Le tout avec un rôle de sensibilisation et de motivation auprès des jeunes basketteurs afin qu'ils suivent cette voie qui mène vers le succès. Une belle récompense pour le basketteur de 29 ans qui fait une bonne entame de saison avec les "Wolwes" en NBA.