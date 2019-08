Basket / Tournoi international de Dakar : Les "Lionnes" à l'échauffement aux côtés des Égyptiennes

Plus que quelques minutes avant le début des hostilités entre "Lionnes" et "Pharaones" dans le cadre de la dernière journée du Tournoi international de Basket de Dakar.

Vêtues de blanc avec leurs survêtements verts, les filles de Cheikh Sarr ont foulé le plancher de l'Arena de Diamniadio pour faire leur traditionnel échauffement d'avant match.



Une séance qui a permis de constater que le groupe est au complet avec notamment la présence de Mame Diodio Diouf absente contre l'Angola du fait d'une petite gêne musculaire.



C'est donc dans une ambiance bercée par une musique rythmée que les Égyptiennes ont aussi fait leur mise en train. Étirements, réveil musculaire et petite course au trot au menu. Avec un petit jeu de passe, shoot à mi-distance et longue distance pour les deux équipes avant le début du match...