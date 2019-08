Basket / Tournoi de Dakar : Sénégal - Côte d'Ivoire (19h), «un bon match-test» pour les Lionnes.

La rencontre Sénégal/Côte d’Ivoire, ce samedi (19h) sera un bon match-test pour voir où on en est avec la préparation. Il faudra répondre présent dans tous les domaines et avoir un bon état d'esprit. Et, les Lionnes n'ont pas l'intention de juste servir de sparring-partners aux ivoiriennes.



Ce sera la première confrontation entre ivoiriennes et sénégalaises logées dans le Groupe A de l’édition 2019 des championnats d’Afrique féminin de basketball. Elles se retrouveront encore le 10 août pour la première journée des phases de poule de la compétition continentale.



Les Lionnes en profiteront pour peaufiner leur stratégie en direction de l’Afrobasket, où elles seront bien attendues en tant que vice-championnes d’Afrique. Mieux, les joueuses de Cheikh Sarr seront observées par leurs futures adversaires. Elles marqueraient les esprits en ayant un bon résultat avec le grand jeu.



Pour la suite du tournoi international de Dakar, l’équipe nationale féminine sera opposée demain dimanche à l’Angola et va finir lundi avec l’Égypte, l’autre adversaire dans le groupe A de l’Afrobasket 2019...