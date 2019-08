Basket/Tournoi de Dakar : Le Sénégal s'impose par 9 points d’écart face à la Côte d’Ivoire (70-61)

Astou Traoré et ses partenaires ont par moment subi le jeu des ivoiriennes, souvent organisées autour de la ligne à trois points. Le coach Cheikh Sarr a profité de cette rencontre amicale remportée par les Lionnes (70-61), pour tester la qualité de son banc. Le staff a, entre deux quarts temps, testé la profondeur de son effectif, en procédant à des changements.



C’était la première confrontation entre ivoiriennes et sénégalaises logées dans le Groupe A de l’édition 2019 des championnats d’Afrique féminin de basketball. Elles se retrouveront encore le 10 août pour la première journée des phases de poule de la compétition continentale.



Pour la suite du tournoi international de Dakar, l’équipe nationale féminine sera opposée demain dimanche à l’Angola et va finir lundi avec l’Égypte, l’autre adversaire dans le groupe A de l’Afrobasket 2019. Le Sénégal va découvrir ses adversaires avant la lettre.