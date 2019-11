Basket / Tirage TQO 2020 : Le Sénégal dans le groupe B avec le Porto Rico et l’Italie

A l’issue de ce tirage attendu, les « Lions » du Sénégal sont désormais fixés sur leur sort. Logés dans le groupe B en compagnie du Porto Rico et de l’Italie, les Sénégalais seront en compétition avec ces deux sélections en phase de poules. Il faudra donc sortir de ce groupe dans un premier temps. Et, attendre de connaitre leurs potentiels adversaires au second tour où ils pourraient croiser des équipes telles que la redoutable Serbie, la Nouvelle-Zélande ou encore la république Dominicaine.

Au total quatre tournois seront organisés dans les villes suivantes : Serbie, la Lituanie, la Croatie et le Canada (23 au 28 juin 2020.). Avec pas moins de 24 équipes en compétition, dont trois sélections Africaines (Sénégal, Tunisie, Angola.) Les vainqueurs de ces quatre Tournois Qualificatifs Olympique se qualifieront pour les JO de Tokyo 2020.

Résultats du tirage au sort des TQO 2020 :

Belgrade, Serbie

Groupe A - République dominicaine, Nouvelle-Zélande, Serbie

Groupe B - Porto Rico, Italie, Sénégal

Kaunas, Lituanie

Groupe A - Lituanie, Corée, Venezuela

Groupe B - Pologne, Slovénie, Angola

Split, Croatie

Groupe A - Allemagne, Russie, Mexique

Groupe B - Tunisie, Croatie, Brésil

Victoria, Canada

Groupe A - Grèce, Chine, Canada

Groupe B - Uruguay, République tchèque, Turquie