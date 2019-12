Basket / Soham Wardini galvanise l’Asc Ville de Dakar : « Nous irons à la conquête de l’Afrique et du monde »

Après une année de tractations, de compétitions à la fois rudes et éprouvantes, l’association sportive et culturelle de la ville de Dakar en est sortie glorieuse en décrochant la coupe du Sénégal et le championnat national. Une percée fulgurante qui a été à l’ordre du jour ce samedi à l’occasion de l’assemblée générale de la section Basket Ball. A en croire le président de l’Asc ville de Dakar, section Basket, Ibrahima Yatma Diao, ces résultats positifs enregistrés durant cette saison sont le fruit d’un travail collégial animé par des encadreurs techniques qui a su relever le défi avec le soutien de l’équipe municipale. La maire de la ville de Dakar a pour sa part annoncé qu’elle mettra à la disposition de l’Asc deux bus de 35 places dont un pour la section Basket. En outre, Soham Wardini a indiqué que la ville ne ménagera aucun effort pour accompagner ce leader national du Basket dans sa conquête de l’Afrique et du monde.