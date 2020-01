Basket / Sélections U16, U18, 3x3… : Tapha Gaye dévoile ses « 8 missionnaires » pour la petite catégorie.

Pour prendre les rênes des sélections (U16, U17, U25 et 3x3) le directeur technique national a désigné près de huit techniciens sénégalais. Une cuvée 100% locale pour assurer la promotion de la petite catégorie. C'est ainsi que les postes ont été attribués comme suit :

U18 filles : Ousmane Diallo (Asvd), assisté par Jupiter Niang (Mbour) et Aïda Niang (Asvd)

U18 garçons : Madiène Fall (Louga) assisté par Mohamed (JA) et Aly Ngoné Niang (Asvd)

U16 Filles : Cheikh Ameth Tidiane Samb (US Ept) Mathiam Thiam, Pape Samba Sène.

U16 garçons : Samba Fall (SEED) assisté par Arona Sow et Adoulaye Ndiaye

Basket 3x3

Dames : Cheikh Diallo (Iseg)

Garçons : Cheikh Tidiane Goudiaby (SIBAC)