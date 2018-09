Basket : Qui du Mali ou du Sénégal remportera le Championnat d'Afrique U18 ?

Les deux meilleures équipes du Championnat d'Afrique des moins de 18 ans 2018 s’affronteront dimanche à Bamako pour déterminer le Champion d'Afrique.



Samedi, le Sénégal a supplanté l’Égypte dans une demi-finale électrisante qui a nécessité une prolongation, pour atteindre la finale invaincu en six matches.



De son côté, le Mali, le pays hôte a pulvérisé l’Angola, le champion en titre, pour se positionner pour le match du titre.



Le Mali, qui a dominé ses sept adversaires devant de bruyants spectateurs, tentera de remporter son tout premier titre de champion d'Afrique des U18.



C'est sans équivoque le match le plus attendu du tournoi.



Six ans après leur dernière participation au Championnat d'Afrique des moins de 18 ans à Maputo, où ils avaient remporté le titre continental, le Sénégal apparaît comme l'équipe à même d’empêcher le Mali de remporter l'édition 2018 du Championnat d'Afrique des U18.



Birame Faye - un ailier complet - a été l’acteur le plus déterminant du Sénégal, faisant un peu de tout.



Le joueur de 18 ans abordera la finale avec cinq double-doubles à son actif, mais si les Sénégalais veulent décrocher le premier prix pour la deuxième fois, Faye aura besoin d’un grand soutien d’Amar Sylla et de Jean-Jacques Boissy pour venir à bout d’une équipe malienne pétrie de talents.



Le trio malien composé de Siriman Kanoute, Abdoul Karim Coulibaly et Fousseyni Drame a joué un rôle majeur durant le tournoi et le destin du Mali est surement entre leurs mains.



Pour sa part, l’Angola affrontera l’Egypte dans le match de classement pour la troisième place, tandis que la RD Congo sera face au Rwanda dans le match de classement pour la cinquième place. La Tunisie et la Libye se battront dans le match de classe pour la 7-8 place.



