Basket / Pape Diop (Responsable Nianing BC) sur le tournoi de montée en D1 : « On ne sait pas si c’est avant ou après l’Afrobasket… »

Quelques jours après la remarquable qualification du Nianing Basket club (2e division championnat basket, Thiès) au tournoi national de montée en D1, Pape Diop le responsable NBC s’est prononcé.

« Depuis trois ans ainsi, l’équipe réussit à se qualifier au tournoi national de montée en première division, en seniors garçons. Mais, cette saison, les garçons ont fait un parcours remarquable comme l’année dernière… Malgré les contraintes scolaires, l’équipe a su être à la hauteur de ses adversaires et les dominer. »

Toutefois, il fera comprendre : « On ne sait pas si c’est avant ou après l’Afrobasket. On voudrait organiser un regroupement fermé, pendant quelques jours, pour préparer nos joueurs. » Après avoir réussi à atteindre plusieurs fois ce tournoi qualificatif pour la montée, le patron de NBC compte mettre tous les moyens en branle pour booster son équi

pe.

Pour ce faire, il lance à nouveau un appel pour soutien à la commune de Malicounda dirigée par Maguette Sène, non sans manquer de remercier le directeur général de Dakaractu. « On sollicite le soutien de la commune, des personnalités et autres autorités.... On remercie vivement Dakaractu pour son soutien médiatique et l’appui financier de son directeur, Serigne Diagne. »