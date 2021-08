Basket / National 2 masculin (Thiès) : Nianing BC à quelques "Paniers" d'une montée en Division 1...

Les séniors garçons de Nianing basket club restent sur une remarquable série de victoires acquises au fil des journées dans le championnat de Division 2, dans la région de Thiès. Sous la houlette de Pape Diop, le responsable du complexe sportif Nianing Basket (NBC), les garçons ont pris le dessus sur le stade de Mbour dominé 65 à 56, en demi-finale départementale. Une victoire qui, au delà des chiffres et des statistiques pourrait propulser la club vers une autre dimension.



En effet, ce succès acquis avec une marge de 10 points d'écart, rapprochent davantage le NBC de son objectif affiché depuis très longtemps, la montée en Division 1 ! Les jeunes crack de la balle orange sont désormais à quelques rebonds d'atteindre ce cap tant souhaité par le club de la petite côte.



Invaincus depuis le début de la saison avec pas moins de 8 matchs au compteur, le " NBC One Team" s'est donc officiellement qualifié pour le tournoi national de montée en division 1 (D1) notamment pour y représenter brillamment la région de Thièssoise.



En sa qualité de fondateur du complexe sportif Nianing basket club (NBC), Pape Diop contribue sans conteste au développement du concept sport-étude au Sénégal. Avec plus de 120 pensionnaires âgés de 8 à 25 ans qui sont formés au niveau de ladite structure sportive.



Une initiative qui commence à porter ses fruits quoique le soutien des autorités étatiques et autres bonnes volontés ne serait pas de trop avait fait savoir Mr Diop lors d'un entretien accordé à Dakaractu, l'un des médias partenaires de NBC.