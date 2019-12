Basket : Moustapha Gaye remplace Maguette Diop au poste de DTN

Comme annoncé dans la presse il y'a quelques jours, le directeur technique national du basket sénégalais (DTN), Maguette Diop a été limogé. Il est officiellement remplacé par le désormais ex entraîneur des "Lions" du basket, Moustapha Gaye qui abandonne le banc de touche pour occuper le fauteuil de DTN.



Ladite décision a été rendue public, ce mardi soir, à l’issue de la réunion de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB). Moustapha Gaye qui a déjà été a la tête de la sélection masculine et féminine de basket, à le bagage technique et l'expérience nécessaire pour redynamiser ce sport en quête de second souffle...