Basket-Mondial U19 : les « lionceaux » condamnés à l’exploit face à l’ogre américain.

L’équipe nationale U19 du Sénégal va défier ce vendredi celle des États-Unis en match comptant pour les quarts de finale de la coupe du monde. Les hommes de Parfait Adjivon sont condamnés à réaliser un exploit afin d’atteindre le carré d’as et marquer davantage l’histoire du basket-ball sénégalais.



Après avoir décroché son quart historique entrant du coup dans l‘histoire, l’équipe nationale U19 du Sénégal est attendue pour un nouvel exploit ce vendredi 9 juillet 2021 à 15 h.



Les « lionceaux » devront se défaire de l’un des favoris de ce tournoi pour se hisser en demi-finale et frapper un nouveau grand coup. Ils devront repousser leurs limites et être au niveau pendant les 40 minutes pour ne pas revivre le même scénario qu’en 2019 avec un revers au premier tour face à ces américains (87-58). Le Sénégal ne part certes pas avec la faveur des pronostics, mais a tout à gagner dans cette rencontre aux allures de combat entre David et Goliath.



Comme c’était le cas en huitième de finale, Parfait Adjivon devra encore se passer d’un de ses éléments clés, Ibou Dianko Badji. Le pivot évoluant à Barcelone (Espagne), très présent sous la raquette, a été libéré après le premier tour pour participer à la pré-draft combine répondant ainsi à une invitation d’équipes de la NBA afin de participer à des workout (camps d'entraînement) du 8 au 17 juillet.



Son absence risque de se faire ressentir face à une équipe américaine qui a montré ses capacités en huitième de finale contre la Corée du Sud avec un score de (132-60), informe "le Témoin".