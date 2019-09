Basket / Me Babacar Ndiaye défend son DTN : « Je ne vais pas enlever Maguette Diop… »

Sous le feu des critiques à la suite de la coupe du monde masculine de basket ratée du Sénégal, en Chine, le directeur technique national Maguette Diop, peut toujours compter sur le soutien de Me Babacar Ndiaye. En effet, s’exprimant sur la RTS, le président de la fédération sénégalaise de Basketball (FSBB) dont les propos ont été relayés par les Echos, s’est dit plus que jamais déterminé à poursuivre sa collaboration avec son DTN, qui, selon lui, a toutes les compétences pour mener à bien cette mission.





« Maguette Diop a un palmarès qui lui permet d’occuper ce poste (DTN). Ce n’est pas parce que tout le monde le critique que je vais l’enlever. Non, c’est mon collaborateur » a-t-il clairement laissé entendre. Poursuivant, le président de la Fédé de Basket de rajouter : « Je suis d’accord qu’on peut revoir l’organisation de la direction technique nationale. On va y réfléchir… » Reconnait toutefois Me Ndiaye.







Dans la foulée, Il n’a pas manqué de revenir sur le sujet le plus brûlant de l’heure, à savoir le bilan du Sénégal, au sortir de la coupe du monde de basket en Chine. « Perdre devant la Lituanie, L’Australie et le Canada est normal. Les gens doivent être parfois réalistes et reconnaitre nos limites. On a beaucoup parlé de la préparation de l’équipe nationale du Sénégal. Je pense que le Sénégal n’a jamais fait une aussi bonne preparation, avec un programme très concis, dont trois tournois à disputer. Le programme a été respecté à la lettre, avec 8 matches amicaux disputés congre des équipes qualifiées à la coupe du monde. »



Enfin, Me Babacar Ndiaye, de préciser que l’actuel coach des « Lions » Moustapha Gaye, continuera le travail au sein de la sélection nationale en vue du prochain Afrobasket masculin.