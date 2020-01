Basket - Ligue de Dakar : Samba Guèye, le nouveau président a choisi son équipe dirigeante.

Fraîchement élu à la tête de la présidence de la Ligue de Dakar, Samba Guèye a choisi sa « dream team. » Une équipe restreinte de huit personnes issues bien évidemment du basket local Sénégalais.

« D’abord je félicite et remercie les présidents Mactar Ndiaye et David Diadhiou, qui sont des frères à moi, mais aussi le président de la fédération sénégalaise de basketball Me Babacar Ndiaye. Maintenant nous allons nous consacrer à l’essentiel. Je sais que c’est une tache assez lourde, un gros challenge, la barre est haute, mais nous avons une équipe assez forte pour réussir la mission qui nous attend lors des quatre prochaines années »,

avait-t-il déclaré juste après son élection.

Il est arrivé en tête des votes avec 31 voix, devant David Diadhiou (19 voix) et Mactar Ndiaye (8 voix). L’assemblée générale de la LDBB s’était tenue ce samedi 25 Janvier au centre de Bopp.



Le nouveau bureau de la Ligue de Dakar de Basketball est ainsi composé :



Président de la ligue : Samba Guèye

1er Vice-Président : Cheikh Oumar Sy (Avenir de Fass)

2eme Vice-Président : Seynabou Ndoye ( Jaon)

3eme Vice-Président : Mouhamadou Moustapha Diagne (Sebi bc)

4eme Vice-Président : El Hadj Malick Gaye (HLM BC)

Secrétaire Général : Al Foutiyou Diop ( Duc )

Secrétaire Général Adjoint : Abdourahmane Gadjigo( Uso)

Trésorier Général : El Hadj Mouhamadou Sarr (Dbaloc)

Trésorier Général Adjoint : Pape Bouna Seck (Uspa)